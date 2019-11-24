Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlu hakkında yeni yolsuzluk soruşturması

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro hakkında eyalet milletvekilliği yaptığı dönemde 'sahte çalışan' işe alması nedeniyle yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Flavio Bolsonaro hakkında daha önce başlatılan soruşturma, yüksek mahkeme tarafından temyiz edilen bir kararla rafa kaldırılmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro hakkında yeni bir yolsuzluk soruşturması daha başlatıldı.

Euronews'te yer alan habere göre, Rio de Janeiro eyalet savcılığı tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, savcılığın soruşturmayı Flavio Bolsonaro'nun eyalet milletvekilliği yaptığı dönemde "sahte çalışan" işe alması nedeniyle başlattığı bildirildi.

Eyalet savcılığı, federal senatör olarak göreve başlayan Flavio'ya yönelik başlatılan bu ikinci soruşturmanın, öncekinden bağımsız ve farklı bir konuda olduğunu söyledi.

Flavio Bolsonaro'nun avukatı Frederick Wassef, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek herhangi bir usulsüzlüğü reddetti. Wassef, "Bütün bu sürecin sonunda yasa dışı hiçbir şey olmadığı kanıtlanacak" dedi.

Flavio Bolsonaro'nun yüksek mahkeme tarafından temyiz edilen bir kararla rafa kaldırılan bir önceki soruşturması, yine eyalet düzeyindeki personellerine yapılan ödemelerle ilgili usulsüzlük iddiaları nedeniyle başlatılmıştı.