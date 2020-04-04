Brezilya Cumhurbaşkanı koronavirüse karşı halkı oruç tutmaya çağırdı

Ülkedeki protestanlardan gelen bir talebi kabul ettiğini söyleyen Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, yaptığı açıklamada, önümüzdeki pazar günü ‘Brezilya’yı kötülükten kurtarmak, koronavirüs salgınını salmak üzere ulusal bir oruç ve dua gününe çağırdığını’ söyledi.

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüsün yayılmasına işaret ederek, "Ben piskoposlar ve diğer dindar şahsiyetlerle beraber, halkımızın bu beladan kurtulmak amacıyla bir günlük oruç tutmasını talep ediyorum’ dedi.

Son verilere göre Brezilya'da şimdiye kadar 9 bin 56 kişi koronavirüse yakalanırken, 359 kişi de bu virüsten hayatını kaybetti.

Salgın nedeniyle ülkede sosyal mesafe tedbirleri alan valilere ve belediye başkanlarına ve aynı zamanda sağlık bakanına tepkisini, ‘Brezilya halkı bu kararları 2-3 ay kaldıramaz. Muazzam bir işsizlik olacak’ diyerek eleştirmişti.

Salgına karşı alınan önlemleri daha önce ‘histeri ve kuruntu’ olarak nitelendiren Bolsonaro, karantina ve önlemleri abartılı bulduğunu söylemişti.

Bolsonaro, geçen hafta sonu başkent Brasilia'da bir alışveriş merkezini ziyaret ederek kendisine ilgi gösteren insanlarla fotoğraf çektirmişti.