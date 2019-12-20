Brexit anlaşması Avam Kamarası'nda kabul edildi

İngiltere'de Avam Kamarası'nda yapılan oylamada Brexit Anlaşması kabul edildi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda kabul edildi.

Avam Kamarası'nda yapılan oylamada 358 milletvekili kabul, 234 milletvekili ise ret oyu verdi.

Tasarı Avam Kamarası'nda bir süre daha değişikliğe açık olarak bekletildikten sonra Lordlar Kamarası'na gönderilecek. Vekiller Noel tatilinden döndükten sonra 7, 8 ve 9 Ocak'ta onayladıkları yasa üzerindeki değişiklik tekliflerini görüşecek.

Hükümetin tasarıda yaptığı değişikliklere göre, İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasını takip edecek 11 aylık geçiş dönemi uzatılamayacak. Bu madde yasalaşacak olsa da hükümetin ilerleyen aylarda bunu değiştirmesi ve geçiş dönemini uzatması ihtimali bulunuyor.

İngiliz mahkemelerine ülkenin iç hukukuna geçmiş Avrupa Adalet Divanı kararlarını gözden geçirme yetkisi tanıyan tasarı, milletvekillerinin Brexit süreci üzerindeki denetim ve etkilerini de asgariye indirecek.

Daha önceden ise, Parlamentonun AB ile müzakerelerin hedeflerini onaylama ve ilgili bakanlar tarafından düzenli olarak bilgilendirilme yetkileri bulunuyordu.

Parlamento ayrıca, müzakerenin sonucunda şekillenen anlaşma taslağını da onaylama veya ret hakkına sahipti.