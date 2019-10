Bret McGurk: Bölgede ana aktör artık Washington değil Moskova

ABD’nin “IŞİD’le Mücadele Koalisyonu” eski özel temsilcisi Brett McGurk, Putin’in Erdoğan’a karşı Trump’tan daha dik durduğu, artık bölgedeki ana aktörün Washington değil Moskova olduğu yorumunu yaptı.

‘RUSLAR BASTIRIP ALMIŞ GÖZÜKÜYOR’

Erdoğan ile Putin’in bugün Soçi’de imzaladığı mutabakatla ilgili Twitter hesabından yaptığı yorumda McGurk, “İronik bir biçimde Ruslar bastırmış ve ABD’li yetkililerin Trump’ın 6 Ekim’deki telefon görüşmesi öncesinde Türkiye ile üzerinde çalıştığı 'güvenlik mekanizması' anlaşmasının unsurlarını almış gözüküyorlar. Fark şu: Ana oyuncu artık Washington değil Moskova. Bölge bunu görüp anlayacak” dedi.

‘GÖZLEM NOKTALARI YOK, PUTİN TRUMP’TAN DAHA DİK DURDU’

McGurk ayrıca Putin ile Erdoğan arasında varılan mutabakatı “Esad rejimi geçen hafta ABD-Türkiye “ateşkes”inde elden çıkartılan alanın dışındaki tüm sınır bölgesini aldı. Türkiye 10 km’ye kadar devriye gezecek. Gözlem noktaları yok. Putin Erdoğan’a karşı Trump’tan daha dik durdu. Sonuç: Tarihi Kürt bölgeleri (Kobani) şimdi tamamen Esad/Rusya’nın ellerinde” diye yazdı.

McGurk, Trump'ın Aralık 2018'de açıkladığı Suriye'den asker çekme kararının ardından istifa etmişti.

Putin-Erdogan: Assad Regime takes entire border region outside area given away in US-TR “ceasefire” last week. Turkey patrols to 10km. No outposts. Putin stood up to Erdogan more than Trump. Bottom line: Fate of historic Kurd areas (Kobani) now entirely in hands of Assad/Russia.

— Brett McGurk (@brett_mcgurk) October 22, 2019