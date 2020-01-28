Bolton'ın kitabından yeni bölüm: Trump Erdoğan'a kişisel lütufta bulunmuş olabilir

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yakında çıkması beklenen kitabında ABD Başkanı Trump’ın Erdoğan'a ‘kişisel lütuflarda’ bulunduğunu yazdığı öne sürüldü.

Geçen Eylül ayında görevinden ayrılan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın kısa süre sonra piyasaya sürülmesi beklenen kitabının basına sızan taslağına ilişkin tartışmalar sürüyor.

New York Times (NYT) gazetesi tarafından yayımlanan yeni bir pasaja göre, 2019 yılında Adalet Bakanı William Barr ile özel bir görüşme yapan Bolton, ABD Başkanı Donald Trump’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan temaslarından "rahatsızlık" duyduğunu aktardı. Bolton ayrıca, Trump’ın bu liderlere "kişisel lütuflarda" bulunduğuna dair endişeleri olduğunu da söyledi.

Bolton’ın Erdoğan ve Şi için "otokratik liderler" tanımı yaptığı belirtildi.

NYT’nin aktardığına göre William Barr, Bolton’a yanıt olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye ve Çin’deki bazı firmalara karşı açılmış olan soruşturmaları işaret etti.

Barr, bağımsız olması gereken bu soruşturmalar üzerinde Trump’ın nüfuzunu kötüye kullanabileceğine dair bir etki bırakıp bırakmadığına dair endişe duyduğunu belirtti. Barr’ın argümanını güçlendirmek için, Trump’ın Erdoğan ve Şi ile yaptığı görüşmeleri anlattığı aktarıldı.

'HALKBANK RİCASI' İDDİASI

Bir diğer iddiaya göre Erdoğan, Halkbank davasına ilişkin Trump’tan şahsi bir ricada bulundu ve yetkisini kullanarak bankaya karşı getirilecek ek yaptırımları durdurmasını istedi.

John Bolton ve kitabının yayıncısı tarafından yapılan açıklamada, taslağın NYT ile paylaşılmadığı belirtildi.

Taslağın bir ay kadar önce Beyaz Saray ile paylaşıldığı, bunu gören kaynakların basına sızdırdığı belirtiliyor.

John Bolton’un kitabıyla ilgili daha önce basına yansıyan iddiada, Trump Ukraynalı yetkililere, Demokrat rakibi Joe Biden'a soruşturma açana kadar Ukrayna'ya askeri yardımları (391 milyon dolarlık) durdurmayı istediğini söylediği belirtilmişti.