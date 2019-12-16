Bolivya’nın ‘kendine’ başkanı Áñez, Morales hakkında tutuklama kararı çıkarma peşinde

Bolivya’daki askeri darbeyi takiben kendi kendisini Devlet Başkanı ilan eden Jeanine Áñez, önümüzdeki günlerde Evo Morales hakkında tutuklama kararı çıkartacaklarını söyledi.

Bolivya’da askeri darbe sonrası kendi kendini devlet başkanı ilan eden Jeanine Áñez, istifa eden, seçilmiş devlet başkanı Evo Morales hakkında tutuklama kararı çıkartacaklarını söyledi. Darbeye karşı eylemlerin kanlı bir şekilde bastırılması emri veren Jeanine Áñez, şunları söyledi:

Eğer o (Morales) Bolivya’ya gelirse, mahkemede görülecek hesapları olduğunu biliyor. Eminim ki önümüzdeki günlerde gerekli bir tutuklama kararı çıkacaktır, çünkü biz gerekli şikayetlerde bulunarak süreci başlattık.

Meşru yollarla seçilmiş Morales’i “sorumsuzluk”la suçlayan Jeanine Áñez, “Bolivya’nın değişime ihtiyacı vardı, o bunu anlayamadı” dedi.

Áñez yönetimindeki faşist darbenin ardından ülkede 33 kişi askerler ve faşist çeteler tarafından öldürüldü.

Morales geçtiğimiz günlerde Arjantin’e iltica etmişti.