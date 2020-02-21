Bolivya'da seçim kurulu Morales'in adaylığını reddetti

Bolivya'da seçim kurulu 3 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde eski devlet başkanı Evo Morales'in senatör adaylığını reddetti.

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından görevinden istifa eden eski devlet başkanı Evo Morales'in 3 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde senatör adaylığı seçim kurulu tarafından reddedildi.

Bolivya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Salvador Romero dün düzenlediği basın toplantısında, Evo Morales'in 3 Mayıs 2020 genel seçimlerinde Cochabamba kentinden senatör adaylığının kabul edilmediğini söyledi.

Romero, Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin Senato üyeliğine aday gösterdiği Morales'in ülkede daimi oturma hakkı olmadığı gerekçesiyle adaylığının reddedildiğini belirtti.

Ülkenin eski dışişleri bakanı Diego Pary'nin de adaylığı kurul tarafından reddedildi.

MAS'ın devlet başkanı adayı Luis Arce'nin adaylığı ise kabul edildi. Arce anketlerde yüzde 31 ile birinci sırada görülüyor. Onu yüzde 17,1'lik destekle eski devlet başkanlarından Carlos Mesa ve yüzde 16,5'lik destekle cuntanın mevcut lideri Jeanine Añez takip ediyor.

