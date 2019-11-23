Bolivya'da Morales'e soruşturma açıldı

Bolivya Başsavcılığı, ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales hakkında 'geçici hükümeti devirmek ve teröre destek' suçlamasıyla soruşma başlattı.

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından kendini devlet başkanı ilan eden Jeanine Añez, Evo Morales'e ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı paylaştı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Añez, Morales'in yerli halk liderleriyle yaptığı telefon görüşmesine ait olduğunu öne sürdüğü ses kaydında, eski Devlet Başkanının, "Ülkenin çeşitli bölgelerinde yakıt ve yiyeceklerin ulaşımının engellemesini istediğini" ileri sürdü.

Bolivya'da Başsavcılık bu iddialar üzerine, Morales hakkında terör soruşturması açılmasına karar verdi.

Morales'in, söz konusu ses kaydında, yerli halk lideri Faustino Yucra Yarwi'ye "Halka zarar vermemek için barikatların dikkatlice kurulması lazım. Irkçı ve darbeci diktatörlükle (geçici başkan Anez'i kast ederek) sıkı bir şekilde mücadele etmeliyiz" dediği öne sürüldü.

İddialara ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda videoyu "montaj" olarak nitelendiren Morales, "Savcılık bana eski bir memur gibi muamele ediyor. Buna şaşırmıyorum. Son günlerde kurşunlarla öldürülen 30 kardeşimizin nedeni araştırılmıyor" dedi.