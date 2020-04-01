Bolivya'da halk gıda yetersizliği nedeniyle karantinayı deldi

Bolivya'nın Riberalta kentinde halk, darbe yönetiminin gıda tedariği sağlayamamasını protesto etmek için karantinayı delerek sokaklara çıktı.

Bolivya'nın Riberalta kentinde halk, erzak ve gıda tedariği yetersizliğini protesto etmek amacıyla dün sokağa çıktı.

Telesur'da yer alan habere göre, kentin en büyük mahallesi olan 5. Bölge'de protestoya katılan Bolivyalılar, ellerinde "Hükümet bizi eve kitliyor, açlık bizi öldürecek" yazılı pankartlar taşıdı.

ABD destekli darbeyle yönetime gelen Anez hükümeti, gıda tedariğine ilişkin sözlerini yerine getirmediği suçlamalarını reddederken, kentin valisi Enzo Roca, karneyle yemek dağıtma uygulamasına geçilebileceğini açıkladı.

Roca'nın açıklamalarını yetersiz bulan protestocular polis ve askerin engelleme girişimlerine karşın valilik binasını kuşattı. Roca, polisin koruması altında binadan ayrıldı.

Şu ana kadar 115 KOVİD-19 vakasının görüldüğü Bolivya'da hastalık nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.