Bolivya'da darbeye karşı direniş büyüyor

Bolivya'nın Potosi kentinde halk, darbeye karşı sokakta yürüyüş başlattı.

Bolivya'da halk, ülkede yapılan ABD destekli darbeye karşı sokakta direnmeye devam ediyor.

Potosi kentinde yüzlerce kişi, darbeye karşı yürüyüş başlattı.

SACABA'DA 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Telesur'un aktardığına göre, direnişin başladığı yerlerden biri olan Sacaba kentinde polisin gerçek mermi kullanması sonucunda 7 kişi yaşamını yitirdi.

GENELKURMAY BAŞKANI: EYLEME MÜDAHALE ETMEYECEĞİZ

Ülkenin genelkurmay başkanı, sokakta halka yaptığı açıklamada, "Bolivya halkına müdahale etmeyeceğiz, iki taraf da bu ülkenin vatandaşı diye konuştu.