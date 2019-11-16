Bolivya'da darbeye karşı direniş büyüyor

Bolivya'da halk, ülkede yapılan ABD destekli darbeye karşı sokakta direnmeye devam ediyor.
Potosi kentinde yüzlerce kişi, darbeye karşı yürüyüş başlattı.
SACABA'DA 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Telesur'un aktardığına göre, direnişin başladığı yerlerden biri olan Sacaba kentinde polisin gerçek mermi kullanması sonucunda 7 kişi yaşamını yitirdi.
GENELKURMAY BAŞKANI: EYLEME MÜDAHALE ETMEYECEĞİZ
Ülkenin genelkurmay başkanı, sokakta halka yaptığı açıklamada, "Bolivya halkına müdahale etmeyeceğiz, iki taraf da bu ülkenin vatandaşı diye konuştu.