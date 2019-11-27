Bolivya'da darbe yanlısı hükümet ABD'ye büyükelçi atadı

Bolivya'da Evo Morales'in ABD destekli darbenin ardından istifa etmesinin ardından kendini devlet başkanı ilan eden Jeanine Añez yönetimindeki hükümet, ABD'ye büyükelçi atadı.
Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Karen Longaric, Bolivya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Oscar Serrate Cuellar'ın ABD büyükelçiliği görevine getirildiğini duyurdu.
Oscar Serrate Cuellar'ın görevine başlaması için Bolivya Senatosu'nun atamayı onaması gerekiyor.
11 YIL ARADAN SONRA BÜYÜKELÇİ ATANDI
Morales, 2008 yılında ABD’nin Büyükelçisi Philip Goldberg’i hükümete karşı gösterileri teşvik etmekle suçlayarak sınır dışı etmişti. Bunun üzerine ABD’nin La Paz’daki ve Bolivya’nın Washington’daki diplomatik temsilciliği maslahatgüzarlık seviyesine düşürülmüştü.