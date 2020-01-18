Bolivya'da darbe hükümetinin görev süresini uzatan tasarı onaylandı

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e yapılan darbenin ardından kendini devlet başkanı ilan eden Jeanine Anez hükümetinin görev süresinin, yeni hükümetin seçilmesine kadar uzatılmasını içeren yasa tasarısı ALP'nin alt kanadı Milletvekilleri Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.
Sputnik'te yer alan habere göre, hükümetin ve meclis üyelerinin görev sürelerinin en geç 22 Temmuz'a kadar uzatılmasını öngören tasarının, geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in onayından sonra yasalaşması bekleniyor.
Seçim sürecinde ülkenin hükümet boşluğunda kalmaması gerekçesiyle hazırlanan tasarı, perşembe günü de ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi'nde onaylanmıştı.
Anez hükümetinin görevi, 22 Ocak'ta sona eriyordu.