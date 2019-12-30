Bolivya’da cunta hükümeti Meksika elçisini sınır dışı etti

Bolivya’da askeri darbe hükümeti ülkedeki Meksika'nın Bolivya Büyükelçisini ve iki İspanyol diplomatı sınır dışı etti.

Bolivya’da darbe sonrası kendisini devlet başkanı ilan eden Jeanine Áñez'in fiili hükümeti, pazartesi sabahı Meksika Büyükelçisi María Teresa Mercado ve iki İspanyol diplomatı sınır dışı etti.

Darbe hükümetinin Dışişleri Bakanı Karen Longaric bu kararı Meksika Büyükelçisi'ne iletti.

Meksika Büyükelçisi ve iki İspanyol diplomata ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanındı.

Áñez, Meksika'nın Bolivya Büyükelçisi María Teresa Mercado'nun sınır dışı edilmesi konusunda, "Bolivyalı polis memurlarını ve vatandaşlarını birbirine düşürmek ve sızmaya çalışmak gibi düşmanca davranışlar izin veremeyeceğimiz şeylerdir” dedi.

Meksika elçiliği darbeden sonra Bolivyalı yurtseverlere siyasal iltica hakkı tanımıştı. Cuntanın kontrolündeki faşist çeteler ve polis kuvvetleri son bir haftadır elçilik binasını taciz ediyor.



İSPANYA'DAN MİSİLLEME: 3 BOLİVYALI DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLDİ

El Pais, İspanya'nın Bolivya'daki Cunta Hükümeti'nin iki İspanyol diplomatı sınır dışı etme kararına cevaben Madrid'de akredite edilmiş üç Bolivya diplomatını sınır dışı etmeye karar verdiğini bildirdi.