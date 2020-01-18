Bolivya'da askerlerden gösterilere karşı 'geçit töreni'

Bolivya'da darbe karşıtı gösterilerin beklendiği La Paz kentinde askeri birlikler, kent meydanında bulunan San Francisco katedrali önünde 'geçit töreni' düzenledi.

İki ay önce ABD destekli darbenin gerçekleştiği Bolivya'da askeri birlikler, La Paz kenti meydanında "geçit töreni" düzenliyor.

23 Ocak tarihinde darbe karşıtı gösterilerin yapılacağı kentte, ordunun geçit töreniyle halka gözdağı vermeyi amaçladığı belirtiliyor.

TeleSur Muhabiri, darbeci hükümetin savunma bakanının, 24 Ocak'a kadar ülke genelinde askerlerin sokaklarda bulunmaya devam edeceğini kaydettiğini aktardı.

Eylem gününe kadar Bolivya sokaklarında 70 bine yakın asker ve polisin olması bekleniyor.