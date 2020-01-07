Bolivya'da ABD darbesi sonrası genel seçimlerin tarihi belli oldu

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından Evo Morales'in istifa etmesi sonrası yeni seçim takvimi netleşti. Bolivya'da halk 3 Mayıs tarihinde sandık başına gidecek.
Salı, 07 Ocak 2020 07:02

Bolivya'da ordunun ve ABD destekli muhalefetin saldırıları sonrası Evo Morales'in istifa etmesinin ardından iptal edilen genel seçimlerin yeniden düzenleneceği tarih belli oldu.

Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Başkanı Salvador Romero, ülkeyi 5 yıl yönetecek devlet başkanı ile yardımcısının yanı sıra 36 senatör ve 130 milletvekilinin belirleneceği genel seçimlerin 3 Mayıs'ta, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda, ikinci turun da 14 Haziran'da düzenleneceğini açıkladı.

Romero, partilerin ay sonuna kadar adaylarını ve ittifaklarını belirlemesi gerektiğini söyledi.