Bolivya'da ABD darbesi sonrası genel seçimlerin tarihi belli oldu

Bolivya'da ordunun ve ABD destekli muhalefetin saldırıları sonrası Evo Morales'in istifa etmesinin ardından iptal edilen genel seçimlerin yeniden düzenleneceği tarih belli oldu.
Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Başkanı Salvador Romero, ülkeyi 5 yıl yönetecek devlet başkanı ile yardımcısının yanı sıra 36 senatör ve 130 milletvekilinin belirleneceği genel seçimlerin 3 Mayıs'ta, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda, ikinci turun da 14 Haziran'da düzenleneceğini açıkladı.
Romero, partilerin ay sonuna kadar adaylarını ve ittifaklarını belirlemesi gerektiğini söyledi.