Bolivya seçim kurulu Morales’in zaferini ilan etti

Bolivya’da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde sayım işlemleri sona erdi. Seçim kurulu Evo Morales’in ilk turda yeterli oyu alarak yeniden seçildiğini ilan etti.

Bolivya’da 20 Ekim’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda Evo Morales’in zaferi kesinleşti.

AFP’nin haberine göre 5 gündür süren sayım işlemleri sonuçlandı. Bolivya Seçim Kurulu’nun açıkladığı sonuçlara göre, Morales’in partisi Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) yüzde 47,06 oy oranıyla birinci oldu. Morales’in rakibi sağcı Carlos Mesa’nın Vatandaş Topluluğu partisi ise oyların yüzde 36,5’ini aldı.

Bolivya yasalarına göre devlet başkanlığı seçimlerinde ilk turda seçilmek için birinci gelen adayın oy oranıyla ikinci adayın oy oranı arasında 10 puan fark olması gerekiyor. Böylelikle Morales ilk turda seçilmeyi garantiledi.

Seçimlere katılan Hıristiyan Demokrat Parti’nin adayı Chi Huyn Chung ise oyların yüzde 8,8'ini alarak üçüncü oldu.

Morales seçimlerin ardından zaferini ilan ederek “Bu Bolivya halkının bilincinin bir sonucudur” demişti.

ABD destekli sağ muhalefet lideri Mesa ise ilk sonuçlara itiraz ederek seçim yolsuzluğu iddiasında bulunmuştu. Mesa yanlıları sokağa çıkarak şiddet eylemleri düzenlemiş, eylemlerde seçim kurulu binaları kundaklanmış ve ülkedeki Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun heykelini yıkmıştı.

Morales şiddet eylemlerinin ardından ülkenin darbe tehdidi altında olduğunu açıklamıştı.

Morales’in dördüncü dönem devlet başkanlığı Ocak 2020’de başlayacak.