Boeing'in CEO’su görevden alındı

ABD’li uçak şirketi Boeing, şirketin CEO’su Dennis Muilenburg’u görevden aldığını duyurdu. Boeing son olarak 737 MAX tipi uçaklarının üretimini durduracağını açıklamıştı.

ABD’li uçak şirketi Boeing’in CEO’su Dennis Muilenburg görevden alındı.

Şirketin 737 MAX tipi uçaklarında yaşanan arızalar sonrası Endonezya ve Etiyopya’daki kazalarda 300’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Mart ayından itibaren dünya genelinde seferleri durdurularak yere indirilen 737 MAX’lerle ilgili son olarak şirketten bu modellerin üretiminin Ocak ayından itibaren durdurulacağı açıklaması yapılmıştı.

Seattle merkezli şirket, görevden alınan CEO Muilenburg’un yerine 13 Ocak’tan itibaren David Calhoun’un geçeceğini, bu değişikliğin “güvenin yeniden tesisi” gerekçesiyle yapıldığını açıkladı.

