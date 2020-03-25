BM'den yaptırımları 'hafifletin' çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, G-20 ülkelerine koronavirüs pandemisinden etkilenen ülkelere yönelik yaptırımlarını hafifletme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres G-20 ülkelerine gönderdiği mektupta koronavirüs pandemisinden etkilenen İran, Küba, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Venezuela ve Zimbabve gibi ülkelere uygulanan yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulundu.

Guterres yaptırımların milyonlarca insanın sağlığını tehlikeye attığını ve salgının yayılmasına karşı alınan önlemleri zayıflattığını bildirdi.

BM Genel Sekreteri mektubunda “Ülkelerin gıda, temel sağlık malzemeleri ve Kovid-19 için tıbbi desteğe erişmelerini garanti altına alınacak şekilde yaptırımlardan feragat edilmesini destekliyorum” dedi.

Guterres G-20 ülkelerine yazdığı mektupta “Şunu hatırlayalım ki birbirine bağlı dünyamızda en zayıf sağlık sistemi kadar güçlüyüz” dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet de koronavirüsle mücadele eden İran, Venezuela ve Küba gibi ülkelere yönelik yaptırımların “hafifletilmesi” veya “askıya alınması” çağrısında bulundu.

Bachelet yaptırımların uygulandığı İran’da salgının başlamasından yalnızca 5 hafta sonra 50’si sağlık görevlisi olmak üzere bin 800 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Bachelet insan hakları raporlarına göre, yaptırımların ülkelerin temel ilaçlara, solunum cihazları ve sağlık çalışanları için koruyucu malzeme gibi tıbbi malzemelere erişimini engellediğini bildirdi.

Bachelet Venezuela’da hastanelerde su ve elektrik kesintilerinin yaşandığını ve ilaç, ekipman, dezenfektan ve sabunun eksik olduğunu kaydetti.