BM’den koronavirüs nedeniyle Suriye genelinde ateşkes çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisi, savaşın taraflarını koronavirüs tehdidi nedeniyle ülkenin tamamında ateşkes ilan etmeye çağırdı. Geir Pedersen İdlib’te ateşkesin her an bitip şiddetin patlak verebileceği uyarısında da bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yeni koronavirüs salgınıyla daha etkin mücadele edilebilmesi için Suriye'nin tamamında ateşkes çağrısında bulundu.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, salı günü Cenevre'de açıklamalarda bulunan Pedersen, Kovid-19 hastalığının bölgedeki insanların tamamını tehdit ettiğini söyledi. Pedersen, Suriye savaşı süresince hastane ve tıbbi merkezlerin yok edildiğini ve ülkede tıbbi malzeme ve kalifiye eleman eksikliği olduğunu belirtti. Temsilci, özellikle iltica eden, yerinden edilen, tutuklu olan ve kaçırılan kimselerin tehlikeli koşullar altında yaşadığını kaydetti.

Pedersen, üç haftadır Türkiye ile Rusya arasında varılan ateşkesin mevcut olduğu İdlib'te her an şiddetin yeniden patlak verebileceği uyarısında bulundu.

Suriye Pazartesi günü, ülkede ilk kez bir koronavirüs vakasının kayıt altına alındığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre, sözkonusu kişi Şam'ın kontrolü altında bulunan bölgelerden birinde yaşıyor.

Suriye'de hükümet, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan etti. Çarşamba günü yürürlüğe girecek yasak, saat 18 ila 6 arasında geçerli olacak.