BM'den 'Aramco saldırısı' açıklaması: İran olduğu doğrulanamadı

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan’a ait petrol şirketi Aramco tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan füze ve insansız hava araçlarının enkazlarının İran'a ait olduğunun henüz doğrulanamadığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik 2231 sayılı kararına ilişkin sekizinci raporunu konseye sundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Guterres, Mayıs ayında Suudi Arabistan Afif kentine, Haziran ve Ağustos aylarında Abha uluslararası havalimanına ve Eylül ayında Aramco petrol tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan silah sistemlerinin enkazının BM tarafından incelendiğini belirtti.

Guterres, raporunda, ''BM, bu saldırılarda kullanılan kruz füzeleri ve insansız hava araçlarının İran yapımı olduğunu ya da BMGK'nin 2231 sayılı kararına aykırı bir şekilde transfer edildiklerini doğrulayamadı'' dedi.

BM'nin saldırılarda kullanılan söz konusu füzeler ve insansız hava araçları hakkında ilave bilgi toplayıp analizde bulunmaya devam ettiğini belirten Guterres, Husilerin elinde ise bu tür insansız hava araçlarının olmadığını söyledi.

Guterres, bu tür insansız hava araçlarının ''Model V9'' dikey jireskop ile donatıldığını ve 2016'da Afganistan'da da kullanıldığını belirterek, "Model V9" üreticisinin henüz belirlenemediğini kaydetti.

Suudi Arabistan'a ait Saudi Aramco şirketinin iki tesisine 14 Eylül'de saldırı düzenlenmiş, saldırıyı Yemen'deki Husiler üstlenmişti.

ABD, Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan ise saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu.