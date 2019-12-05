BM'de oy hakkını kaybedecekler...

Birleşmiş Milletler kurallarına göre bir ülke önceki iki yıl boyunca ödemesi gereken katkı payına eşit veya aşan miktarda borca ulaşırsa Genel Kurul'daki oy hakkını kaybedebiliyor. Brezilya, Komor Adaları, Sao Tome ve Principe ile Somali'nin 31 Aralık'a kadar ödeme yapmaması durumunda oy hakkını kaybedecek.

Brezilya, tarihinde ilk defa Birleşmiş Milletler'deki (BM) oy hakkını ödemediği üyelik payından dolayı kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı.

BM üyeliği çerçevesinde her yıl ödenmesi gereken payın çok az bir kısmını karşılayan ülkenin borcu toplam 415 milyon dolara ulaştı.

Birleşmiş Milletler kurallarına göre, bir ülke önceki iki yıl boyunca ödemesi gereken katkı payına eşit veya aşan miktarda borca ulaşırsa Genel Kurul'daki oy hakkını kaybedebiliyor.

Bunun olmaması için Brezilya'nın 31 Aralık'tan önce en az 126,6 milyon doları BM'ye aktarması gerekecek.

Komor Adaları, Sao Tome ve Principe ile Somali de ödemelerini geciktirmelerinden dolayı genel kurulda oy haklarını kaybetme riski ile karşı karşıya olan diğer ülkeler.

BORÇLARIN YÜZDE 97'Sİ 6 ÜLKENİN

Euronews'in haberine göre BM tarafından ekim ayında yapılan açıklamada toplam borçların 1 milyar 385 milyon dolara ulaştığı ve bu miktarın 860 milyonluk kısmının 2019'un 2,85 milyarlık bütçesine ait olduğu belirtildi.

1 milyar 385 milyon dolarlık borcun yüzde 97'sini ise Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Meksika, İran, İsrail ve Venezuela oluşturuyor. Geriye kalan yüzde 3'lük kısım ise 58 ülkenin borcu.

Washington yönetimi BM bütçesinin yüzde 22'sini ödemekle yükümlü. BM sözcüsü Stephan Dujarric ABD'nin yaklaşık 1 milyar dolar olan borcunun şu ana kadar 500 milyon dolarlık kısmını ödediğini açıkladı.