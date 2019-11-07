BM’de ABD ablukası oylanıyor

ABD'nin Küba'ya karşı yürüttüğü ablukanın kaldırılması için BM Genel Kurulu'nda yapılacak oylama bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Oylamayı José Martí Küba Dostluk Derneği genel merkez binasında Küba'nın Ankara Büyükelçisi Núñez, Konsolos Williams ve elçilik yetkilileri ile Küba dostları canlı olarak takip edecekler. Türkiye’den Küba dostları #AblukayaHayır etiketi ile ablukaya karşı Küba’ya desteklerini belirtiyorlar.

ABD’nin Küba’ya karşı yürüttüğü ablukanın kaldırılması her yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Küba’nın çabalarıyla gündeme alınarak oylanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da iki ayrı günde gerçekleştirilen oturumların ilkinde konuşmalar yapılıyor, ikinci gün ise oylamaya geçiliyor.

Bu yıl abluka oturumunun ilki 6 Kasım’da gerçekleştirildi. Oylama ise bugün (7 Kasım) saat 19.30’da başlayacak. Oylamayı José Martí Küba Dostluk Derneği genel merkez binasında Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Núñez, Konsolos Yaumara Williams ve elçilik yetkilileri ile Küba dostları canlı olarak takip edecekler.

Sosyal medyada oylama @cubavsbloqueo, @Embacuba_Turqui ve @kubadostluk twitter hesaplarından takip edilebilir. Dünya çapında Küba dostlarının #ElBloqueoEsReal, #TheBlockadeIsReal etiketleri ile sosyal medyada Küba’ya destek verdikleri görülürken Türkiye’den Küba dostları #AblukayaHayır etiketi ile ablukaya karşı Küba’ya desteklerini belirtiyorlar.

Dünkü oturumda Vietnam’dan Kenya’ya, Suriye’ye çok sayıda ülke konuşma yaptı ve Küba halkının yanında, ablukanın karşısında olduklarını açıkladılar.

