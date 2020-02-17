BM yetkilisinden İdlib açıklaması: 'Tek seçenek ateşkes'

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock İdlib'deki insani durumun ‘korkunç bir seviye’ye ulaştığını ileri sürdüğü açıklamasında BM Güvenlik Konseyi üyelerinden ateşkes çağrısı yapmalarını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, İdlib’e dair yaptığı yazılı açıklamada bölgedeki krizin “korkunç bir seviyeye ulaştığını" savunarak “Tek seçenek ateşkes” dedi.

Lowcock açıklamasında “Suriye’nin kuzeybatısındaki kriz korkunç bir seviyeye ulaşmış durumda. 1 Aralık’tan beri çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 900 bin kişinin yerinden edildiğine inanıyoruz” dedi.

Yerinden olan kişilerin kamplarda ısınmak için plastik yaktığını, çocukların soğuktan öldüklerini belirten Lowcock, bölgede sağlık tesislerinin, okulların, yerleşim bölgelerinin, cami ve pazarların hedef alındığını savunduğu açıklamasında ayrıca salgın hastalık tehlikesi olduğunu kaydetti.

Türkiye sınırından büyük bir insani yardım operasyonunun sürdüğünü ancak yardım çalışanlarının da hedef alındığını öne süren Lowcock açıklamasında “21. yüzyılın en büyük insani felaketi ancak Güvenlik Konseyi üyelerinin ve nüfuzu olanların bireysel çıkarlarını bir yana bırakarak insanlık adına ortak adım atmasıyla önlenebilir. Tek seçenek ateşkes” dedi.