BM: Suriye’nin kuzeydoğusunda en az 160 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler'in (BM) internet sitesinde yer alan açıklamada, “Genel Sekreter (Antonio Guterres), Suriye’nin kuzeydoğusunda, birçok sivilin ölümüne ve en az 160 bin sivilin yerinden olmasına yol açtığı rapor edilen askeri gelişmelerden dolayı büyük endişe duyuyor” denildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter, gerilimin derhal azaltılması için çağrıda bulunuyor ve tarafları endişelerini barışçıl yöntemlerle gidermeye çağırıyor" denildi.

Northeast Syria: @antonioguterres gravely concerned over military developments, which have resulted in casualties & displacement of 160,000+ civilians.

He calls for immediate de-escalation & emphasizes that civilians must be protected at all times. https://t.co/A4Rpv3eqPI

— United Nations (@UN) October 14, 2019