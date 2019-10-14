BM: Suriye’nin kuzeydoğusunda en az 160 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı

BM Genel Sekreteri Guterres 'Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri gelişmeler nedeniyle' evlerini terk etmek zorunda kalan kişi sayısının en az 160 bin olduğunu açıkladı.
Salı, 15 Ekim 2019 00:03

Birleşmiş Milletler'in (BM) internet sitesinde yer alan açıklamada, “Genel Sekreter (Antonio Guterres), Suriye’nin kuzeydoğusunda, birçok sivilin ölümüne ve en az 160 bin sivilin yerinden olmasına yol açtığı rapor edilen askeri gelişmelerden dolayı büyük endişe duyuyor” denildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter, gerilimin derhal azaltılması için çağrıda bulunuyor ve tarafları endişelerini barışçıl yöntemlerle gidermeye çağırıyor" denildi.