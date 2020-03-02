BM: Rusya ve Türkiye Suriye'de savaş suçu işlemiş olabilir

BM Suriye Araştırma Komisyonu üyeleri, Rusya Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de hava saldırılarında sivilleri öldürdüğünü öne sürdü, Türkiye destekli cihatçı gruplarınsa Kürt bölgelerinde katliam ve talan yaptığını belirterek, bunların savaş suçu kapsamına girebileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Araştırma Komisyonu, "Rusya'nın Temmuz 2019'dan bu yana yaptığı hava saldırılarında onlarca sivil öldürdüğünü" öne sürdü.

Rusya'nın yaz aylarında "büyük bir pazar alanına ve evsizlerin kaldığı bir kampa saldırı düzenlediğini" kaydeden komisyon, "Rusya Hava Kuvvetleri, her iki olayda da belli bir askeri hedef yerine sivil bölgelere rastgele saldırı düzenleyerek savaş suçu işledi" dedi.

Komisyon, Türkiye destekli cihatçıların da TSK'nin denetimi altında Kürt bölgelerinde saldırılar düzenleyerek savaş suçu işlemiş olabileceğini söyledi.