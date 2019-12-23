BM raportöründen Kaşıkçı kararı yorumu: Gülünç bir karar

BM Özel Raportörü Callamard, Suudi Arabistan’da yapılan yargılamada Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bugün açıklanan mahkeme kararını ‘gülünç’ diye niteledi. Callamard emri verenlerin özgürce dolaştığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan’da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında verilen kararın “gülünç” olduğunu söyledi.

Callamard ’'Emri verenler özgürce dolaştığı gibi, soruşturma ve yargılama sürecine bile dahil edilmediler, adaletle örtüşmeyen gülünç bir karar'' açıklaması yaptı.

BM Raportörü Callamard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada uluslararası hukuk kuralları gereği kamuya açık olması gereken duruşmaların kapalı kapılar ardında yapıldığını belirterek, 18 Suudi yetkilinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 10 gün boyunca olay yerindeki delilleri ortadan kaldırarak Minnesota Protokolü'ne göre ''adaleti engellediklerini'' ifade etti.

Kaşıkçı'nın ölümünün yargısız infaz olduğunu ve Suudi Arabistan devletinin sorumlu tutulması gerektiğini belirten Callamard, Veliaht Prens Muhammed bin Selman gibi cinayete izin veren ve göz yumanlar ile emir komuta zinciri hakkında ise soruşturma yürütülmediğini vurguladı.

MAHKEME ‘KASITLI’ DEĞİL ‘KAZA’ OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Mahkemenin Kaşıkçı cinayetinin kasıtlı değil, kaza olduğuna hükmettiğini ancak katillerin ceseti parçalara ayırdığı ve bunun planlama gerektirdiği göz önünde bulundurulduğunda bu karara varmanın gülünç olduğunu ifade eden Callamard şunları kaydetti:

''Veliaht Prens, bunun kaza olduğunu savunmuştu, hakimin de kimi dinlediği ortada. Tetikçiler idama mahkum edildi, emri verenler ise özgürce dolaştığı gibi, soruşturma ve yargılama sürecine bile dahil edilmediler, adaletle örtüşmeyen gülünç bir karar. Bir gazetecinin öldürülmesinin cezasız kalması politik baskı, yolsuzluk, görevin kötüye kullanılması, propaganda ve hatta uluslararası suçları ortaya koyuyor ve bunların hepsi Cemal Kaşıkçı cinayetinde mevcut."

KAŞIKÇI'NIN OĞLU: ADALET SAĞLANDI

Öte yandan Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı Twitter'dan yaptığı açıklamada kararın “adil” olduğunu savunarak "Bugün bize, yani merhum Cemal Kaşıkçı’nın evlatlarına adalet verildi. Suudi yargısına her düzeyde güven duyduğumuzu, bunun bizim için adil olduğunu ve adaletin sağlandığını teyit ediyoruz” dedi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı bugün yaptığı açıklamada, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda Ekim 2018'de öldürülen Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini duyurmuştu. Davada Kaşıkçı cinayetini yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani’ye ve Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye suçlama yöneltilmemişti. Başsavcılık, Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin de serbest bırakıldığını açıklamıştı.

