BM: Libyalı taraflar görüşmelere yeniden başladı

Libya'da çatışan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Libya Ulusal Ordusu'nu temsil eden askeri heyetlerin ateşkes görüşmelerine bugün yeniden başladığı bildirildi.
AFP'ye konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu sözcüsü Jean El-Alam "Görüşmeler yeniden başladı" dedi.
Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus Limanı'na düzenlediği saldırının ardından dün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac BM gözetimindeki askeri, siyasi ve ekonomik müzakelerin tamamını askıya aldıklarını söylemişti.