BM Libya Özel Temsilcisi: Siyasi müzakere 26 Şubat’ta başlayacak

BM Libya Özel Temsilcisi Salame, Libya'da savaşan taraflar arasındaki askeri görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, siyasi görüşmelerin 26 Şubat'ta başlayacağını söyledi. Ekonomi üzerine müzakereler ise 9 Şubat'ta Mısır'da yapılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Cenevre'deki gazetecilere verdiği demeçte, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Libya Ulusal Ordusu arasındaki askeri komite görüşmelerinde ilerleme sağlandığını, 26 Şubat'ta siyasi müzakerelerin başlayacağını söyledi.

Salame “Birçok önemli konuda ilerleme kaydedildi... Hâlâ temel taslağımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Umarım Cenevre'den ayrılmadan önce anlaşabiliriz” dedi.

BM Özel Temsilcisi şöyle konuştu:

“Ateşkesin Libya'da ülke çapında kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına dönüştürülmesi süreci her iki taraftan, Libya Ulusal Ordusu'ndan ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı ordudan taahhütler gerektiriyor.”

BM tarafından tanınan ve AKP'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) temsilen beş kıdemli subay ile komutan Halife Hafter başkanlığındaki Libya Ulusal Ordusu'nu temsilen beş subayın katıldığı askeri komisyon görüşmelerinde taraflar bir araya gelmedi. Salame, iki tarafla düzenlenen ayrı toplantılarla “mekik diplomasisi” yapıldığını söyledi. “Mekik diplomasisi aracılığıyla anlaşmak daha kolaysa, bununla bir sorunumuz yok” diyen Salame "El sıkışan iki tarafın resmi" için orada olmadığını ekledi.

Libya'daki iç savaşı sona erdirmek için askeri, ekonomik ve siyasi başlıktan oluşan 3 ana müzakere masasının oluştuğunu belirten Salame, askeri toplantıların Cenevre'de hafta içinde başladığını anımsattı ve Libya ekonomisine ilişkin toplantının 9 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşeceğini, ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakerelerin de 26 Şubat'ta Cenevre'de başlayacağını bildirdi.

Salame, Cenevre'de başlaması planlanan siyasi müzakerelerin Libya'da her iki tarafı temsilen 40 kişinin katılımıyla gerçekleşeceğini kaydetti.