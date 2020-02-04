BM Libya Özel Temsilcisi: İki taraf da silah ambargosunu ihlal ediyor

BM Libya Özel Temsilcisi Salame, Libya’da savaşan iki tarafın da silah ambargosunu ihlal ettiğini ve Libya’ya paralı askerlerin ve silahların ‘havadan ve denizden’ girişinin sürdüğünü söyledi.

Libya’da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu arasında 5+5 formatındaki askeri komite görüşmeleri dün İsviçre’nin Cenevre kentinde BM arabuluculuğunda başladı.

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, bugün düzenlediği basın toplantısında, iki askeri taraf arasında ateşkesi kalıcı hale getirmek için müzakerelere başlama konusunda “gerçek bir irade” olduğunu söyledi.

Ancak Salame iki tarafın da silah ambargosunu ihlal ettiğini ve paralı askerler ile silahların Libya’ya “hava ve deniz yoluyla” gelmeye devam ettiğini söyledi.

Dün Cenevre’de başlayan görüşmelere Libya Ulusal Ordusu’ndan beş ve Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden beş üst düzey askeri yetkili katılıyor.

Ancak tarafların yüz yüze gelmediklerini belirten Salame görüşmelerin amacının, kalıcı ateşkesin sahada nasıl organize edileceğine ilişkin iki tarafın görüşleri arasında bir köprü kurmak olduğunu söyledi.

Salame Libya’da halihazırda 20 milyon silah olduğunu belirterek BM Güvenlik Konseyi’nden silah ambargosuna uyulmasını sağlayacak tedbirler alınması için de bir karar benimsenmesini isteyeceğini ifade etti.

Dünkü görüşmelerde taraflarla uzun bir liste üzerine tartıştıklarını söyleyen Salame, bunun ateşkese ilişkin ihlallerin azaltılması ve kalıcı bir ateşkes anlaşması yapılmasının ilk adımı olduğunu anlattı.

