BM: Irak’taki gösterilerde 254 kişi yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bugün yayımlanan “25 Ekim-4 Kasım Irak Gösterileri” raporunda, ülkedeki hükümet karşıtı gösterilerin ikinci dalgasında ölenlerin sayısının en az 97 olduğu belirtildi.
Raporda binlerce kişinin de yaralandığı kaydedildi.
25 Ekim’de yeniden başlayan gösterilerde 16 eylemcinin ölümüne ve yaralanmaların büyük bölümüne güvenlik güçlerince atılan gaz bombalarının neden olduğu belirtildi.
BM Irak İnsan Hakları Ofisi Sorumlusu Danielle Bell, “Güvenlik güçlerinin silahsız göstericileri gaz bombasıyla hedef almasının herhangi bir gerekçesi olamaz” dedi. Raporda gösteriler sırasında uygulanan sosyal medya yasağının ifade özgürlüğünün ihlali olduğu kaydedildi.
BM 22 Ekim’de yayımladığı ilk raporunda Irak’ta 1-9 Ekim tarihlerindeki gösterilerde 157 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 494 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Irak'ta 1 Ekim’de işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla başlayan gösterilere Erbain törenleri nedeniyle ara verilmiş, gösteriler 25 Ekim’de yeniden başlamıştı.