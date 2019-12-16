BM iklim zirvesi 'hayal kırıklığı' yarattı

Madrid'deki iklim zirvesi, küresel ısınmayla mücadele için alınacağı belirtilen kararlar üzerinde uzlaşılamadan sona erdi. BM Genel Sekreteri, 'hayal kırıklığına' uğradığını söyledi.

Küresel ısınmayla mücadele konusunda ülkelerin atması gereken adımların ele alındığı 25'inci Birleşmiş Milletler (BM) iklim zirvesi sonlandı.

Reuters'a konuşan delegeler, 2 Aralık'ta başlayan ve planlanandan 36 saat geç tamamlanan zirvede, iklim değişikliyle mücadele konusunda daha cesur adımlar atılmasına engel olan ülkelerin başında ABD, Çin, Brezilya, Suudi Arabistan ve Avustralya'nın geldiğini söyledi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Dünya Kaynakları Merkezi'nden Helen Mountford, "Bu görüşmeler ülkelerin liderlerinin, bilimin kaçınılmazlığından ve sokaktaki vatandaşlarının taleplerinden ne kadar kopuk olduklarını ortaya koydu" dedi.

SONUÇ BİLDİRGESİ

En uzun BM iklim konferansı olarak tarihe geçen zirvede kabul edilen sonuç bildirgesinde, Paris Anlaşması'nda koyulan hedeflerle ülkelerin mevcut vaatleri arasında "belirgin bir uçurum" olduğu kabul edildi. Bildirgede, anlaşmaya taraf ülkelere, sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda verdikleri taahhütleri önümüzdeki yıl içinde güçlendirmeleri için çağrı yapıldı.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki Paris Anlaşması, küresel sıcaklık artışının sanayi devri öncesine kıyasla 2 derecenin, hatta mümkünse 1,5 derecenin altında tutulmasını hedefliyor. Tarafların fosil yakıt kullanımını giderek azaltarak yenilenebilir enerjiye yönelmelerini amaçlayan anlaşmayı imzalayan ülkeler, koyulan küresel hedefin tutturulabilmesi için sera gazı emisyonlarını belli ölçülerde azaltma taahhüdünde bulunmuştu. Bu doğrultuda Türkiye de sera gazı emisyonlarını, artıştan azalış yöntemiyle 2020-2030 yılları arasında yüzde 21'e kadar azaltacağını bildirmişti.

Anlaşma, şu ana kadar imzacı 197 ülkenin 187'si tarafından onaylandı. Anlaşmayı 2016 yılında imzalamış olmasına karşın henüz meclisten geçirip onaylamayan 10 ülkeden biri de Türkiye.

GUETERRES: HAYAL KIRIKLIĞI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirve sonrası Twitter'da paylaştığı mesajlarda, "#COP25'in sonuçları beni hayal kırıklığına uğrattı" açıklamasında bulundu.

Uluslararası toplumun iklim kriziyle mücadele konusunda "önemli bir fırsat" kaçırdığını öne süren Guterres, "Ama vazgeçmemeliyiz. Ben vazgeçmeyeceğim" dedi. BM Genel Sekreteri "2020 yılının, 2050'de karbon nötre ulaşılması ve 1,5 dereceden fazla sıcaklık artışıyla karşılaşılmaması için bilimin bize söylediğinin tüm ülkelerce benimseneceği bir sene olmasını sağlamak amacıyla çalışmak için her zamankinden daha da kararlıyım" dedi.