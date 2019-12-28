BM: İdlib'de 235 bin kişi göç için harekete geçti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofis İdlib'deki göç ile ilgili açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'nin İdlib şehrinde 12-25 Aralık tarihleri arasında 235 binden fazla kişinin göç etmek için harekete geçtiğini açıkladı.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada "Silahlı çatışmaların sonucu olarak, on binlerce aile güvenli bir yere ulaşmak amacıyla evlerini terketti. Suriye'nin kuzeybatısında 12-25 Aralık'ta, 235 binden fazla sivil yerinden edildi. Bunların pek çoğu bölgedeki Maret Numan ile diğer ve kasaba ve köyleri terk eden kişilerdi." denildi.

İdlib’e bağlı Maret Numan bölgesi ve kırsalınınsa neredeyse tamamen boşaltıldığı ifade edildi.