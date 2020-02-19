BM, Hafter'e bağlı ordunun Trablus limanındaki saldırısını kınadı

BM Libya Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Libya Ulusal Ordusu’nun dün Trablus Limanı’nda düzenlediği saldırı kınandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Misyonu, Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun Trablus Limanı’ndaki saldırısını kınadı.

Bugün BM Libya Misyonu tarafından yapılan açıklamada misyonun “Trablus’un deniz limanının dün Libya Ulusal Ordusu tarafından bombalanmasını güçlü bir biçimde kınadığı” bildirildi.

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac dünkü saldırının ardından Cenevre'de bugün devam etmesi beklenen ateşkes görüşmelerine katılmayacaklarını açıklamıştı.

Reuters'ın aktardığına göre Serrac bugün Trablus limanında gazetecilere yaptığı açıklamada “Öncelikle bizimle konuşmak isteyen tüm uluslararası oyunculardan güçlü bir sinyal gelmeli” dedi.

Libya'da Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu dün Trablus limanında silah ve mühimmat taşıdığını belirttiği bir Türk gemisini vurarak imha ettiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna "İsabetsiz taciz atışı oldu. Derhal misliyle karşılık verildi. Bizim karşılık vermemizden sonra durumun sakin olduğunu ifade edebilirim" diye yanıt vermişti.

