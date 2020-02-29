BM Güvenlik Konseyi’nde İdlib gündemi görüşüldü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib gündemiyle olağanüstü toplandı.
İdlib’de gerçekleşen saldırı başlığında toplanan oturumda Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya "Türkler oradaki gözlem noktalarında güvendeler" sözlerini kullanırken durumu sakinleştirmek için müzakerelerin devam ettiğini söyledi.
Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ise “Erdoğan'ın rejimi anlaşmaları çiğnedi ve askerleri, silahlı gruplarla birlikte, suç işlemek için gerginliği azaltma bölgelerine girdi. Erdoğan, Türkiye'nin gözlem noktalarını ameliyathanelere ve terör örgütleri için destek noktalarına dönüştürdü” diye konuştu.
Caferi, “Suriye ordusu ve müttefikleri, terör örgütlerini sınır dışı etmek ve sivillere karşı tehlikeleri önlemek için İdlib'de askeri operasyonlar gerçekleştirdi" dedi.
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise, Türk askerlerine yönelik saldırıyı en şiddetli şekilde kınadıklarını belirterek taziye dileklerinde bulundu.
Suriye hükümeti ve Rusya’ya "Astana anlaşmasına uyup Türk gözlem noktaları için 2018 yılında belirlenen sınırlara dönme" çağrısı yapan Craft, bölgede derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini kaydetti. Craft, "Başkan Trump’ın da belirttiği gibi Esad rejimi ve Rusya saldırılarını derhal durdurmalıdır" dedi.
Türkiye BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’ysa Rusya’yla diyalog sürecine devam edildiğini söyledi ve “Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin’le görüştü. Bu bağlamda İdlib’in sefalet içerisindeki zavallı çocuklarını koruma gibi bir ahlaki sorumluluğumuz var” dedi.
Sinirlioğlu şöyle devam etti:
“Sivilleri savunmasız bırakmak onları rejimin merhametine bırakmak olur. Bu bağlamda bu bölgedeki 5 milyon kişinin yapacağı çok net, bu kişiler ülkeden kaçmak isteyecektir. Ve bu da aslında tam da Esed’in yapmak istediği şey, amacı İdlib’in nüfusunu boşaltmak.”
SİNİRLİOĞLU: AVRUPA’DA OLAYLARIN ETKİSİ YANKILANACAKTIR
Sinirlioğlu konuşmasına şöyle devam etti:
“Türkiye savaş istemiyor ancak güvenliği tehdit altında olduğunda buna karşılık verecektir.
BM Güvenlik Konseyi Suriye rejiminin savaş suçlarına bir dur demeli ve bu ülkenin barış ve güvenliğe olan tehdidini fark etmeli. Eğer bu olmazsa Avrupa’da ve bölgede bu olayların etkisi yankılanacaktır.
Hâlâ Suriye temsilcisi utanmadan bize şunu söyleyebiliyor: Milyonlarca Suriyeli hatta yeni evinden edilmiş çocukların terörist olduğunu söylüyor. Bu şahıs Suriye halkının temsilcisi olmamalıdır ve bize cevap verecek, söz alabilecek durumda olmamalıdır.”