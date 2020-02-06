BM Güvenlik Konseyi İdlib gündemiyle acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İdlib'de yaşanan çatışmalar nedeniyle Perşembe günü (bugün) acil olarak toplanıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de yaşanan çatışmalar nedeniyle Perşembe günü (bugün) acil olarak toplanıyor.

BMGK diplomatları Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere tarafından talep edilen toplantının kamuya açık olarak düzenleneceğini bildirdi.

Suriye Ordusu, Rusya ile birlikte yapılan son operasyonlarla cihatçıların kontrolünde olan toprakların bir bölümünü geri almıştı.

Operasyon sırasında bölgede bulunan TSK mensuplarıya Suriye orduları arasında çatışma çıkmış, 5 asker hayatını kaybetmişti.