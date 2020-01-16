BM: Güney Afrika'da 45 milyon insan açlıkla karşı karşıya

BM Dünya Gıda Programı, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu üyesi 16 ülkede açlıkla karşı karşıya kalan insan sayısının 45 milyona yükselerek rekor düzeye ulaştığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu üyesi ülkelerde açlıkla yüz yüze olan insan sayısına ilişkin verileri paylaştı.

Verilere göre, söz konusu 16 ülkede açlıkla karşı karşıya kalan insan sayısı 45 milyonu bularak rekor sayıya ulaştı.

Reuters'ta yer alan habere göre, sayının yükselmesinin başlıca nedenlerinin kuraklık, geniş çaplı seller ve ekonomik istikrarsızlık olduğu belirtildi.

Dünya Gıda Programı Bölgesel Direktörü Lola Castro, "Bu açlık krizi, daha önce görmediğimiz bir düzeyde ve elimizdeki veriler, bunun daha da kötüye gideceğini gösteriyor. Yıllık kasırga sezonu başladı ve geçen yılın beklenmeyen fırtınalarının yarattığı felaketin tekrarını karşılayabilecek durumda değiliz" açıklamasında bulundu.

Kuruluşun yaptığı açıklamada, 7,7 milyon insanın (nüfusun yarısı) ciddi gıda güvensizliği içinde bulunduğu Zimbabve'nin en kötü durumda olan ülke olduğu kaydedildi.

Zambiya ve Lesotho ülkelerinde halkın yüzde 20'sinin, Namibya'da ise yüzde 10'unun gıda kriziyle karşı karşıya olduğu belirtildi.