BM Genel Sekreterliğinden İdlib açıklaması: Büyük bir endişeyle takip ediyoruz

BM Genel Sekreteri Guterres'in sözcüsü, İdlib'deki gelişmeleri 'büyük bir endişeyle' takip ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yaptı

Açıklamada BM Genel Sekreterliğinden bir sözcü, Guterres'in Suriye'nin kuzeybatısında yükselen gerilimi ve Türk askerlerinin hava saldırısı ile öldürülmesini "büyük bir endişeyle" ile takip ettiğini söyledi.

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric’in açıklaması şöyle: