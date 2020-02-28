BM Genel Sekreterliğinden İdlib açıklaması: Büyük bir endişeyle takip ediyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yaptı
Açıklamada BM Genel Sekreterliğinden bir sözcü, Guterres'in Suriye'nin kuzeybatısında yükselen gerilimi ve Türk askerlerinin hava saldırısı ile öldürülmesini "büyük bir endişeyle" ile takip ettiğini söyledi.
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric’in açıklaması şöyle:
“Genel Sekreter Suriye’nin kuzeybatısında onlarca Türk askerinin hava saldırısında hayatını kaybettiği haberlerini büyük bir endişeyle takip ediyor. Genel Sekreter, derhal ateşkes sağlanması çağrısını yineliyor ve özellikle artan askeri faaliyetler nedeniyle sivillere yönelik oluşan risklerden kaygı duyduğunu ifade ediyor. Derhal harekete geçilmediği sürece, bu risk her geçen saat artıyor.”