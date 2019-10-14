Bloomberg: ABD Türkiye’ye bugünden itibaren yaptırım uygulayabilir

Bloomberg’in haberine göre ABD Suriye’nin kuzeyine düzenlediği harekat nedeniyle Türkiye’ye bugünden itibaren yaptırım uygulamaya başlayabilir.

Bloomberg’ın “konuya yakın kaynaklarına” dayandırdığı haberine göre ABD, Türkiye’ye Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekat nedeniyle bugünden itibaren yaptırım uygulamaya başlayabilir.

Yaptırımların ilk aşamada çok sayıda kişiyi hedef alacağı belirtilen haberde, ABD Dışişleri, Savunma ve Hazine bakanlıklarının haftasonu yaptırımları içeren tasarıyı hazırladıkları ve bugün ABD Başkanı Trump’ın onayına sunacakları belirtildi.

Habere göre Trump yönetimi Türk ordusuna askeri işlemler, silah ihracatı ve enerji sevkıyatına cezai yaptırım getirmeye de açık kapı bıraktı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Cuma günü yaptığı açıklamada Türkiye’nin finansal kuruluşlarına da yaptırım getirmeyi değerlendirdiklerini söylemişti.

Bloomberg konuyla ilgili ABD Hazine Bakanlığı’ndan ya da Beyaz Saray’dan herhangi bir yorumda bulunulmadığını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi de bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’ye karşı Beyaz Saray’ın önerdiğinden “daha güçlü bir yaptırım paketi” hazırlanmasını istemişti.