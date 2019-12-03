Birleşmiş Milletler İklim Konferansı Madrid'de başladı

Dünya liderlerinin katılımıyla İspanya'da başlayan ve 13 Aralık'a kadar devam edecek olan Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda, 2015 Paris Antlaşması'nda alınan 'karbondioksit salımının düşürülmesi kararının' eylem planı masaya yatırılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı (COP 25) dünya liderlerinin katılımıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı. 13 Aralık tarihlerine kadar devam edecek olan zirvede 2015 Paris Antlaşması'nda alınan "karbondioksit salımının düşürülmesi kararı" eylem planının masaya yatırılması hedefleniyor.

Euronews'in haberine göre, kuralları BM tarafından belirlenen 156 sayfalık anlaşmanın eylem planının öncelikli hedefi, küresel karbon salınımında sera etkisinin 2 dereceden 1,5 dereceye düşürülmesi.

Uluslararası Ekoloji Fonu (FEU) raporlarına göre, 2015 Paris Antlaşması'na imza atan 184 ülkeden 136'sının, istenilen karbon salınımı değerinin üzerinde kirlilik yarattığı belirtiliyor. Aralarında Türkiye ve Rusya'nın da bulunduğu 10 ülke ise henüz karbon salınımı konusunda gerekli verileri paylaşmadı.

Ülkelerin açıkladığı rakamlar doğrultusunda FEU raporu, sadece İsviçre, Norveç, Ukrayna ve 28 Avrupa Birliği ülkesinin istenilen düzeyde karbon salınımı hedeflediğini ortaya koyuyor.

2017 yılı emisyon değerlerine göre küresel ısınmaya en çok etki eden ülkeler Çin (yüzde 29,34), ABD (13,77), Avrupa Birliği ülkeleri (9,57), Hindistan (6,62), Rusya (4,76) ve Japonya (3,56).

Bu ülkelerden ABD, Paris İklim Antlaşması'ndan resmi olarak çıktığını açıklamıştı. Rusya ise emisyon oranını azaltma konusunda BM'ye henüz bir plan sunmadı.

Hindistan, 2005 yılındaki emisyon değerlerini 2030'a kadar yüzde 35 oranında azaltacağını öngörürken, ülkede yapılan sürdürülebilir ve yeşil enerjiye geçiş çalışmalarıyla bu hedefi yakalayacağı düşünülüyor.

Paris Antlaşması'nın öngördüğü 1,5 derece emisyon oranına uyan şu andaki değerlere bakıldığında iki ülke bulunuyor. Bunlar Fas ve Gambiya. Bunun yanında 2 derecenin altında emisyon salınımı yapan Bhutan, Kosta Rika, Etiyopya, Hinditan ve Filipinler de istenilen hedeflere yaklaşan diğer ülkeler.

Türkiye, Rusya, Suudi Arabistan ve ABD gibi ülkelerin artı 4 derece karbon salınımı yaptığı düşünülüyor ve listelerde Dünya'yı en çok kirleten ülkeler arasında kritik konumda yer alıyorlar.

DÜNYA SON YILLARDA SÜREKLİ ISINIYOR

Şu andaki rakamlar ülkelerin yüzde 75'inin 2020 ile 2030 arasında hedeflenen değerlerden uzak olduğunu gösteriyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (World Meteorological Organization-WMO) yaptığı son araştırma sonuçları, alınan önlemlere rağmen atmosfere karışan sera gazlarının son birkaç senede artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Buna göre 2018 yılında fosil yakıtlar her 1 milyon molekülde 407,8 karbondioksit parçacığının atmosfere karışmasına sebep oldu. WMO bu oranı 2017'de ortalama 405,5 olarak açıklamıştı.

Bu oran 2015'te milyonda 400'ü geçince bilim insanları uyarıda bulunmuş ve uluslararası bir iklim anlaşması yapılması için çalışmalar hızlanarak Paris İklim Antlaşması hazırlanmıştı.