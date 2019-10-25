Bir Rus askerinin diğer Rus askerlerine ateş açması sonucu 8 kişi öldü

Sibirya’da bir askeri üste bir askeri personelin diğer askerlere ateş açması sonucu 8 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

Sibirya'daki askeri üsde bugün meydana gelen olayda, Rusya ordusundan bir askeri personel, diğer askerlere ateş açtı, olay yerinde sekiz kişiyi öldürülken iki kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, silahlı saldırının nöbet görevindeki asker tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Çita bölgesinde meydana gelen olayın hemen ardından asker tutuklandı.

Saldırının ardından hayatta kalan iki kişi bir askeri hastaneye götürüldü. Hayatları tehlikeleri bulunmuyor değil.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı raporlarda, silahlı saldırganın, askerlik hizmeti ile doğrudan ilgili olmayan kişisel bir meseleden dolayı zihinsel çöküntü yaşadıktan saldırıyı düzenlediği iddia edildi.

Çita bölgesi, Doğu Sibirya'nın güney kesiminde, Baykal Gölü'nün yaklaşık 400 km doğusunda ve Sibirya'nın Moğolistan sınırına yakın bir konumda yer alıyor.