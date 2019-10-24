Bir Polio virüsü daha ortadan kaldırıldı

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Polio (Çocuk felci) Günü'nde 3 Polio virüs türünden biri olan WPV3'ün tüm dünyada eradike edildiğini duyurdu. WPV3, WPV2'nin ardından eradike edilen ikinci Polio virüs türü oldu.

Dünya Polio (Çocuk felci) Günü'nde Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni bir duyuru geldi.

DSÖ'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, 3 Polio virüs türünden biri olan WPV3'ün tüm dünyada eradike edildiği açıklandı.

Söz konusu gelişme, DSÖ tarafından "insanlık için tarihi başarı" olarak nitelendi.

DSÖ Genel Müdürü ve Küresel Polio Eradikasyon İnisiyatifi (GPEI) Başkanı Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Polio eradikasyonunu başarmak küresel sağlık adına bir mihenk taşı olacak. Ortakların ve ülkelerin katkıları, yapılan inovasyonlarla birleşince 3 virüs türünden yalnızca biri kaldı. Kendimizi tamamen tüm virüs çeşitlerinin ortadan kalkması için gereken kaynakları sağlamaya adadık." açıklamasında bulundu.

WPV2'nin 2015 yılında eradike edildiği açıklanmıştı.

WPV3'ün eradike edilmesinin ardından Polio virüs türünden yalnızca WPV1 kalırken, söz konusu türün yalnızca Afganistan ve Pakistan'da kaldığı belirtildi.