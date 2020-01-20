Bir Kanal İstanbul masalı: ABD'li finans devi talip oldu...

ABD’li fon şirketi Money Maker Management'ın Türkiye’de ofis açtığı, Kanal İstanbul'a talip olduğu iddiasıyla Dünya gazetesinde yayımlanan haber tartışma konusu oldu. Haberde adı geçen şirkete ilişkin iddiaların doğru olmadığı, hatta şirketin ABD merkezli bile olmadığı ortaya çıktı.
Pazartesi, 20 Ocak 2020 10:58

"Türkiye’de ofis açan ABD’li fon şirketi Money Maker Management yetkilileri, Kanal İstanbul’un tüm finansmanını sağlayabileceklerini açıkladı" ifadeleriyle Dünya gazetesi tarafından servis edilen haber tartışma konusu oldu.

ABD'nin en büyük 7. fon şirketi olduğu belirtilen söz konusu şirketin sadece Kanal İstanbul değil Türkiye'deki tüm mega projelere talip olduğu ve bunları finanse edecek gücü olduğu ileri sürülmüştü.

Söz konusu şirketin yetkilileri

BEN ASLINDA YOKUM...

Son derece iddialı bir dille yapılan haberde yer alan ifadelerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı, söz konusu şirketin ABD merkezli değil Lübnan merkezli olduğu, üstelik de "düşük sermayeli" bir şirket olduğu öğrenildi.

Haberin "Kanal İstanbul'a büyük ilgi" şeklinde bir PR haberi olarak hazırlanması dikkat çekerken, gazetenin söz konusu habere ilişkin nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.