Bir kamyonun soğutuculu kasasında 12 sığınmacı bulundu

İngiltere’de 39 kişinin cansız bedeninin bir TIR’ın soğutuculu konteynerinde bulunmasının ardından bugün Belçika’da bir kamyon kasasının soğutucu bölümünde 12 göçmen sağ olarak bulundu.

İngiltere’de geçen hafta 39 cansız bedenin bulunduğu TIR...