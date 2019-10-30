Bir kamyonun soğutuculu kasasında 12 sığınmacı bulundu

İngiltere’de geçen hafta bir TIR’ın soğutuculu bölümünde 39 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından bugün de benzer bir olay Belçika’da yaşandı.
Belçika’nın Zeebrugge limanında sebze-meyve taşıyan bir kamyonun soğutuculu kasasında 12 göçmen sağ olarak bulundu.
Reuters’ın haberine göre kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine polis soğutuculu bölümdeki 12 yetişkin erkeği sağ olarak buldu. Suriyeli ve Sudanlı sığınmacılardan oluştuğu belirtilen grubun Antwerp’teki Göç Dairesi’ne götürüldüğü belirtildi.
İngiltere’nin Essex bölgesinde 39 cesedin bulunduğu konteynerin de Zeebrugge limanından ülkeye girdiği ortaya çıkmıştı.