Bir elektronik sigara yasağı daha

ABD'nin Massachusetts eyaletinde artan akciğer hastalıkları üzerine elektronik sigara satışlarına 4 ay yasak getirildi.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde artan akciğer hastalıkları üzerine elektronik sigara satışlarına 4 ay yasak getirildi.

Elektronik sigara ürünlerinin satışının geçici olarak durdurulduğunu duyuran eyalet valisi Charlie Baker, eyalette bugüne kadar akciğer hastalığı şüphesiyle 61 kişinin sağlık merkezlerine sevk edildiğini belirtti.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, 4 Eylül'de söz konusu hastalığa karşı tedbir olarak elektronik sigara ürünlerinin satışını 6 ay boyunca yasaklandığını açıklarken, New York eyaleti de 16 Eylül'de bazı elektronik sigara ürünlerinin satışını süresiz yasaklama kararı almıştı.