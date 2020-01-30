Beyaz Saray'dan Bolton'ın kitabına ilişkin açıklama: Bu şekilde yayınlanamaz

Beyaz Saray, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın yeni kitabına ilişkin 'Bu haliyle yayınlanamaz' açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray, Senato’daki azil yargı sürecinde tanık olması istenen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın avukatına, gizli bilgiler içerdiği gerekçesiyle Bolton’un yazdığı kitabın bu haliyle yayınlanmasının sakıncalı olduğunu yazılı olarak bildirdi.

VoA'da yer alan habere göre, Bolton’ın Senato’da ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki yargılama sürecinde tanık olarak ifade vermesini engellemeye çalışan Beyaz Saray, Bolton’ın avukatına bir mektup göndererek “Gizli bilgiler içerdiği gerekçesiyle kitabın bu haliyle yayınlanmasının sakıncalı olduğu” mesajını iletti.

Bolton’ın avukatına gönderilen mektupta, “Federal yasalar ve müvekkilinizin imzaladığı gizlilik anlaşması gereği, taslak gizli bilgiler çıkarılmadıkça yayınlanamaz. Taslakta yer alan gizli bilgileri tespit ederek ve yayınlanmasının ABD’nin ulusal güvenliğine zarar vermemesini sağlayarak müvekkilinize yardımcı olmak için elimizden geleni yapmak amacıyla kitabı incelemeye devam edeceğiz” denildi.

John Bolton’ın önümüzdeki ay piyasaya çıkması beklenen kitabının taslağından bazı bölümler New York Times gazetesine sızdırılmıştı. Kitabın taslağında Bolton, Trump’ın kendisine geçtiğimiz Ağustos ayında Ukrayna’ya askeri yardımı rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma başlatana kadar askıya alınmasını istediğini söylediğini yazmıştı.

Kitapta, Bolton'ın "Trump’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e "kişisel lütuflarda" bulunduğuna dair endişeleri olduğunu söylediği de belirtilmişti.

TRUMP: ONU DİNLESEYDİM ALTINCI DÜNYA SAVAŞINA GİRMİŞTİK

Trump da, Çarşamba günü Bolton'ın kitabına ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Bolton yıllar önce BM Büyükelçiliği görevi için onay alamadı. Senato onayı gerektirmeyen bir iş için bana yalvardı. Pek çok kişinin ‘Yapmayın efendim’ demesine rağmen görevi ona verdim. Televizyonda ‘Libya modeli’ dedi, daha başka pek çok muhakeme hatası yaptı. Sonra da kovuldu. Çünkü doğrusunu söylemek gerekirse, onu dinleseydim şimdiye altıncı dünya savaşına girmiştik. Şimdi de gitmiş çirkin ve doğruları yansıtmayan bir kitap yazmış. Hepsi gizli ulusal güvenlik bilgisi. Kim böyle bir şey yapar ki?” dedi.