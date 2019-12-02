Beyaz Saray'dan azil soruşturması açıklaması

Beyaz Saray, Donald Trump'ın ilk azil soruşturması oturumuna katılmayacağını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası hakkında başlatılan azil soruşturmasında ifade vermeceğini duyurdu.

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne gönderdiği mektupla, komitede çarşamba günü yapılacak ilk azil soruşturması oturumuna katılmayacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jarrold Nadler'a gönderilen mektupta, çarşamba günkü ilk oturuma Beyaz Saray'dan kimsenin katılmayacağı kaydedilirken, sonraki oturumlara katılım olup olmayacağına değinilmedi.

Trump'a yönelik azil soruşturması sürecinde Demokratların "taraflı" davrandığı ve sürecin şeffaf yönetilmediği ileri sürülen mektupta, "Henüz tanıkların açıklanmadığı ve Adalet Komitesi'nin Başkan'a yönelik adil bir süreç işletip işletmeyeceğinin belli olmadığı bir ortamda komitedeki bir oturuma katılmamız beklenmemelidir" denildi.