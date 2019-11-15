Beyaz Saray, Trump-Zelenskiy görüşmesinin detaylarını yayımladı

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin ayrıntıları yayımlandı. Telefon görüşmesi Trump’a yönelik görevden azledilme soruşturmasının merkezinde bulunuyor.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik Demokrat Partililerin açtığı azil soruşturmasının merkezindeki telefon görüşmesinin ayrıntılarını yayımlandı.

Trump, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu tarafından yolsuzluk iddialarını soruşturması için Zelenskiy'e baskı yaparak gücünü kötüye kullanmakla suçlanıyordu.

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleşen konuşmanın yayımlanan transkriptine göre Nisan ayındaki telefon görüşmelerinde herhangi bir siyasi konunun konuşulmadığı belirtiliyor.

Ayrıntılar gelecek...