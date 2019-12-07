Beyaz Saray azil oturumlarına katılmayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde yapılacak azil oturumlarına katılmayacağını açıkladı.

ABD'de Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler'e azil oturumlarına ilişkin bir mektup gönderdi.

Mektupta, Beyaz Saray'ın komitedeki azil oturumlarına katılmayacağı bildirildi.

Mektupta, "Bildiğiniz üzere bu azil soruşturması tamamen mesnetsiz, ayrıca hukuki sürecin ve temel adaletin ilkelerini ihlal etmiştir. Buna rağmen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, komiteniz herhangi bir kanıt duymadan, azlin maddelerinin yazılmaya başlanması çağrısı yapmıştır" denildi.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların azil soruşturma ile zamanlarını boşa harcadığının savunulduğu mektupta, "Bu soruşturmayı hemen şimdi bitirmelisiniz ve daha fazla oturum yaparak vaktinizi boşa harcamamalısınız" çağrısında bulunuldu.

Mektupta, "Azil maddelerinin Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar tarafından kabulü, Amerikan tarihindeki en adaletsiz, partizan yanı en yüksek ve anayasaya en aykırı azil girişimi olacaktır" ifadesi yer aldı.