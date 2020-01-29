Beyaz Miğferler’in provokasyon hazırlığının cihatçı tanığı yakalandı

Suriye ordusu, kimyasal saldırı provokasyonlarıyla tanınan Beyaz Miğferler örgütünün yeni bir kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığının görgü tanığı olan bir cihatçıyı yakaladı.

Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Beyaz Miğferler örgütünün yeni provokasyon hazırlığına tanık olan bir cihatçının Suriye ordusu askerleri tarafından sorgulandığı bir videoyu yayınladı.

Sputnik'in aktardığı videoda yer alan konuşmalara göre, Ebu Hamza isimli cihatçı, Kefer Hamra kentinde bulunan depoları korumakla yükümlüydü. Cihatçı, kendilerini yardım örgütü olarak tanıtan ancak kimyasal saldırı provokasyonlarıyla bilinen Beyaz Miğferler’in kısa süre önce depoya geldiğini gördüğünü söyledi.

Ebu Hamza, “Depoda ne saklandığını bilmiyorum. Bir süre önce bir minibüsle geldiler. Gri konteynerlerin, roket parçaları ve mermilerin bulunduğu kutuları araca yüklediler. Ayrıca çekim ekipmanları aldılar” dedi.

Ebu Hamza, ayrıca çatışmalar nedeniyle Halep’in güneybatısındaki Raşidin-4 bölgesindeki cephede göreve alındığını, burada Ceyş-ül Osman saflarında savaştığını söyledi. Söz konusu bölgeyi bilmediğinden kaybolan Ebu Hamza, daha sonra da Suriye askerleri tarafından yakalandı.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, iki gün önce düzenlediği basın toplantısında, cihatçılar ve Beyaz Miğferler temsilcilerinin Suriye’de kimyasal maddelerin kullanılacağı bir provokasyon gerçekleştirmek için hazırlıklar yaptığını söylemişti.