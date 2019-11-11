Beyaz Miğferler kurucusu İstanbul'da ölü bulundu

El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler örgütünün kurucularından James Le Mesurier, İstanbul'da ölü bulundu.

El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler örgütünün kurucularından olan eski İngiliz ordusu mensubu James Le Mesurier'in İstanbul'da yaşadığı evde ölü bulunduğu bildirildi.

Mesurier'in ölümüne ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi gelmezken, çalışma arkadaşları, evinin balkonundan düşmüş olabileceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, cuma günü yaptığı açıklamada, Mesurier'i İngiliz istihbarat örgütü MI16 adına Balkanlar ve Ortadoğu'da faaliyet yürüten bir ajan olmakla suçlamıştı.

Suriye'de yayınladıkları düzmece "kimyasal silah" videolarıyla bilinen Beyaz Miğferler, 2013 yılında kurulmuştu.